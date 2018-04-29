إسلام آباد 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسرحبت باكستان بالقمة التاريخية التي جمعت رئيس كوريا الجنوبية مون جيه بنظيره رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون في بانمونغوم يوم الجمعة الماضية، وعدتها خطوة إيجابية .وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي اليوم في إسلام آباد أن باكستان تأمل في أن تقود هذه الخطوة إلى الاستقرار والسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، وأن تعود بنتائج إيجابية على الكوريتين .وأضافت أن باكستان شجعت دائمًا كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية على استئناف مفاوضات ذات مغزى، ودعمت جميع الجهود الرامية إلى إعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية على نحو سلس، بما في ذلك القمتين اللتين انعقدتا بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في 2000 و 2007م .وحث البيان جميع الأطراف المعنية بأن تواصل مسيرة الحوار والدبلوماسية للحد من التوتر في شبه الجزيرة الكورية، والامتناع عن أي عمل معاد للسلام والاستقرار في المنطقة ، والعمل من أجل التوصل إلى حل شامل للكوريين .م ر // انتهى //17:15ت م