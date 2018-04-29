عام / تعليم نجران ينظم برنامج "الأسبوع الحي" لمدراس المنطقة
الأحد 1439/8/13 هـ الموافق 2018/04/29 م واس
نجران 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واس
نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران, ممثلة في إدارة الإشراف التربوي, اليوم, برنامج "الأسبوع الحي" والذي يهدف إلى إجراءات تحقيق الانضباط المدرسي , وتكليف المشرفين بالزيارات اليومية بمدراس المنطقة.
ويتضمن البرنامج الذي يستمر اسبوع على توثيق الزيارات في الاستمارة الموحدة الورقية والإلكترونية , ومتابعة التنفيذ ورصد النتائج من قبل المشرفين والمشرفات التربويات ،وتفعيل تسجيل الحضور والغياب في برنامج نور، والتأكيد على مديري ومديرات المدارس القيام بأدوارهم المطلوبة لتحقيق الانضباط المدرسي.
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17:16ت م