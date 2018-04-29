نجران 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران, ممثلة في إدارة الإشراف التربوي, اليوم, برنامج "الأسبوع الحي" والذي يهدف إلى إجراءات تحقيق الانضباط المدرسي , وتكليف المشرفين بالزيارات اليومية بمدراس المنطقة.ويتضمن البرنامج الذي يستمر اسبوع على توثيق الزيارات في الاستمارة الموحدة الورقية والإلكترونية , ومتابعة التنفيذ ورصد النتائج من قبل المشرفين والمشرفات التربويات ،وتفعيل تسجيل الحضور والغياب في برنامج نور، والتأكيد على مديري ومديرات المدارس القيام بأدوارهم المطلوبة لتحقيق الانضباط المدرسي.//انتهى //17:16ت م