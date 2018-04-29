جدة 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واستُوجت شركة الخطوط السعودية للتموين ، للعام الثاني على التوالي ، بجائزة أفضل ممارسات حوكمة الشركات في المملكة ، التي يقدمها مركز أبحاث حوكمة الشركات بكلية إدارة الأعمال بجامعة الفيصل ، بالتعاون مع هيئة السوق المالية ، والهيئة السعودية للاستثمار، ووزارة التجارة والاستثمار ، وممثلي الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية ، والمهتمين بحوكمة الشركات من داخل وخارج المملكة ، وذلك بمركز أبحاث حوكمة الشركات بجامعة الفيصل.وفازت الشركة بالمركز الثاني في مؤشر حوكمة الشركات (Corporate Governance Index CGI) من بين ١٧١ شركة مساهمة مدرجة في سوق الأسهم السعودية ، ما يمثل اعترافاً مهماً بممارسة الشركة لأفضل المعايير العالمية في مجال حوكمة الشركات.وتسلم الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للتموين ، وجدي الغبان ، درع الجائزة ، أثناء أعمال المؤتمر السنوي الثاني لحوكمة الشركات ، معرباً ومنسوبي الشركة عن سعادته بهذه الجائزة المرموقة والتصنيف المتميّز الذي أحرزته الشركة ، نظراً للمستويات العالية التي تطبقها الشركة في مجال الحوكمة ، وممارستها لكافة أعمالها باحتراف ومهنية عالية بمنظومة عمل متميّزة ، ما عزز إستقرارها وساهم في تطويرها وتنويع أنشطتها لمواكبة توجهات المملكة في تحقيق رؤية 2030.وعبر الغبان، عن بالغ شكره وتقديره لإدارة جامعة الفيصل لمبادرتها بهذا التكريم ، واهتمامها بدعم مؤشر حوكمة الشركات في المملكة ، عادّاً فوز الخطوط السعودية للتموين بهذه الجائزة إنجازاً مهماً يضاف إلى سجل الشركة الحافل في هذا المجال، ما يمثل دافعاً قوياً للشركة لمواصلة مسيرة التميّز والإنجازات.ويهدف المؤتمر السنوي لحوكمة الشركات إلى التأكيد على ضرورة التطبيق الجيد لمبادئ حوكمة الشركات ، وفقاً للمعايير العالمية ، ويتضمن مبادئ حوكمة الشركات ، ومنهجية التقييم وأفضل الخبرات ، وتسهم حوكمة الشركات بدور كبير في التنمية الاقتصادية ونمو السوق السعودية وتطورها وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.// انتهى //17:18ت م