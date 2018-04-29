جدة 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسأدانت منظمة التعاون الإسلامي، الهجوم الإرهابي المروع الذي نفذه متطرفو بوكو حرام يوم أمس الأول ، في مدينة مايدوجوري شمال شرق نيجيريا، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص.وأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دعم المنظمة لقيادة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية في تصميمها على إبادة جماعة بوكو حرام الإرهابية، مجدداً الموقف المبدئي للمنظمة الذي يدين بقوة كل أعمال الإرهاب والتطرف العنيف.وقدم معاليه تعازيه لأسر الضحايا وحكومة وشعب نيجيريا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.// انتهى //17:19ت م