الرياض 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واستعقد الجمعية العمومية لجمعية الزهايمر الخيرية اجتماع ، يوم الأربعاء المقبل بمقر مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للجمعية، وسيتم فيه استعراض لأهم محطات مسيرة الجمعية خلال العام المنصرم، بمشاركة أعضاء الجمعية الذين يزيد عددهم عن 350 عضواً يمثلون كافة فئات المجتمع.كما سيتم في الاجتماع مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية خلال العام المالي 2017م، ومناقشة برنامج العمل الذي يقترحه مجلس الإدارة للعام المالي الجاري، إضافة إلى مناقشة تقرير المحاسب القانوني للجمعية وإقرار الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية، وسيشهد الاجتماع تكريم شخصيات وشركات ومؤسسات بادرت بدعم الجمعية خلال العام الماضي، وكذلك توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في إطار برنامج الشراكات الإستراتيجية الذي تتبناه الجمعية.وستعرض الجمعية إنجازاتها التي تعد ثمرة للرعايات الكريمة، ثم دعم ومساندة أعضاء الجمعية وجهود المخلصين من أبناء وبنات هذا الوطن الذين يعملون على تحقيق أهداف الجمعية وتطلعاتها، حيث أنّ الجمعية تبذل جهوداً مضاعفة لإيصال خدماتها للمستفيدين منها في جميع مناطق المملكة، من خلال رفع كفاءة وقدرات كوادرها، وبلورة وتطوير برامجها وتحديثها بصفة مستمرة بما يتواكب مع التقدم العلمي والتقني، وزيادة المشمولين بخدماتها.يذكر أن الجمعية قطعت شوطاً كبيراً في مسارات "وقف الوالدين" وشرعت في إنشاء مشروعها الوقفي الثاني، بهدف تأمين مصادر دخل مستدامة وثابتة للجمعية من هذه الأوقاف، حيث تم تتويج هذه الجهود المبذولة في الأوقاف بحصول الجمعية على "جائزة الأميرة صيتة للتميز بالعمل الاجتماعي (فرع مبادرات دعم وتشجيع الوقف الإسلامي).كما تعد منظومة الخدمات والمشروعات التي تتبناها الجمعية، نقلة حضارية في المملكة، وتعكس ما توليه الدولة من اهتمام لمشروعات العمل الخيري بصفة عامة، والجمعية على وجه الخصوص، وتجسد تقدير القيادة الرشيدة للجهود التي تبذلها الجمعية في خدمة مرضى ألزهايمر وكبار السن، ومساعدتهم على تجاوز ظروفهم ومقدمي الرعاية لهم.// انتهى //17:19ت م