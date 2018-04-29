نجران 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واساختتمت الكلية التقنية للبنات بمنطقة نجران, اليوم فعاليات الرياضيات في ريادة الأعمال وذلك بمقر الكلية.وأفادت مشرفة العلاقات العامة والإعلام بالكلية, نوره الزحوف أن البرنامج الذي استمر شهرين تضمن مشاريع تجارية من ابتكار وقدرات المتدربات تؤهلهن إلى مواكبة سوق العمل الحر وتمكين المرأة في المجتمع وتطبيق الرياضيات عبر الميدان وسوق العمل من قبل متدربات المستوى الأول، واكتساب المتدربات الخبرات بالمشاغل والعمل من المنزل بشكل يؤهلهن لافتتاح الأعمال الخاصة دون الحاجة إلى فوات الفرص بانتظار رأس المال.كما تهدف الفعالية للتعريف بقصص نجاح الخريجات ورائدات الأعمال وتطبيق مهارات الرياضيات بشكل ميداني بسوق العمل وتعويد المتدربات على الابتكار والإبداع والتحفيز على التدريب الجاد للدخول لسوق العمل.// انتهى //17:20ت م