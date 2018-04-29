جيزان 13 شعبان 1439 هـ الموافق29 أبريل 2018 م واسالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل "، والهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز بجازان ,اليوم , برنامجاً تدريبياً تحت عنوان "تنمية مهارات التعامل مع السائح" يهدف إلى تطوير مهارات التعامل مع السائح لدى كل من منسوبي الجمارك والجوازات، ورجال الأمن، وموظفي الخدمات الأرضية، وسائقي سيارات الأجرة العاملين في مطار الملك عبد الله بجازان.وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة جازان رستم بن مقبول الكبيسي، أن البرنامج, يستمر على مدى خمسة أيام, ويهدف لتنمية مهارات العاملين في المطارات وتطوير قدراتهم وكفاءتهم حول التعامل مع السائح، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وبالتالي بما يسهم في تطور الحركة السياحية في المملكة.من جانبه اكد مدير مطار جازان مبارك بن محمد الشهراني، أهمية مثل هذه البرامج التدريبية, التكامل بين مختلف الجهات الخدمية, بما يساعد في تقديم مختلف الخدمات للسائح باحترافية ومهنية عالية، لافتاً إلى أهمية البرنامج التدريبي, بما يعكس العادات والتقاليد الأصيلة.// انتهى //17:20ت م