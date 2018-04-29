أبها13 شعبان 1439 هـ الموافق29 أبريل 2018 م واسنظمت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع, اليوم، حفل ختام الأنشطة الطلابية بقطاع "الحبيل" التعليمي وذلك بمقر "مجمع شعبة بن عياش لتحفيظ القرآن الكريم" وبحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية أحمد بن يحيى العرفجي وقادة المدارس وأولياء الأمور.وبدأ الحفل بكلمة لقائد المجمع محمد علي آل دحان تحدث فيها عن أبرز ما قدمه القطاع التعليمي من أنشطة طلابية نوعية خلال العام الدراسي الجاري.إثر ذلك اطلع المساعد للشؤون التعليمية والحضور محتويات معرض التربية الفنية الدائم بالمجمع ومعرض الإرشاد الطلابي التوعوي التثقيفي، مؤكداً أهمية هذه المعارض في تعزيز القيم الإيجابية واكتشاف المواهب والرفع من مستوى الوعي.وفي ختام الحفل كُرِّم المعلمون والطلابُ المتفوقون والخريجون والمشاركون في الأنشطة الطلابية والمتميزون سلوكياً.// انتهى //17:20ت م