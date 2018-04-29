جدة 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واستُقيم مكتبة الملك فهد العامة بجدة غداً ، ورشة عمل بعنوان" اكتشفي شخصية وإبداع طفلك من خلال الرسم "، وذلك بمقر المكتبة في المحافظة .وتتناول المدربة إيمان الهوساوي خلال الورشة، التي تُقام الساعة الـ5 مساءً ، محاور عدة تتمثل في اكتشاف تفكير وسلوك الطفل من خلال رسوماته، وهل يمكن فهم الطفل من خلال الرسم، وكذا التعرف على مدلولات الأشكال الهندسية وعلاقتها بالشخصية، ومدلولات شخصية الأطفال .// انتهى //17:20ت م