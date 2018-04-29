بريدة 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسأطلق وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان اليوم، الحلقة التطبيقية بعنوان "القيادة الإدارية"، التي ينفذها مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية التابع لمعهد الإدارة العامة، بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط والتطوير في إمارة منطقة القصيم والممتدة لثلاثة أيام، وذلك في المركز الثقافي بمدينة بريدة، بحضور مدربي معهد الإدارة العامة الدكتور محمد البيشي ، ورياض العنزي ، و 28 متدرباً من مختلف الجهات الحكومية بالمنطقة من مدنية وعسكرية.وفي بداية البرنامج, رحب وكيل إمارة القصيم بالجميع، مؤكداً أن هذه الحلقة تأتي من منطلق حرص صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، على إقامة مثل هذه الحلقات لتطوير عمل وأداء القيادات الإدارية بالمنطقة، ورفع كفاءتهم للقيام بواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه, مبيناً أن الحلقة تهدف إلى تزويد المتدربين بالعديد من المهارات في ماهية القيادة الإداريّة وعناصرها، وغير ذلك من المهارات والمعارف التي يحتاجونها في مجال عملهم الإداري.وأعرب عن سعادته بوجوده في هذه الحلقة والمشاركة فيها ، التي تساعد على تطوير القيادات، حيث كلما ارتفعت كفاءة الأفراد ارتفعت كفاءة العمل، مشيراً إلى أن حرص إمارة المنطقة ومتابعة سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز واهتمامه في كل ما يساعد على تنمية مهارات القيادة لدى المسؤول في المنطقة.وبين وكيل إمارة القصيم, مدى حرصه واهتمامه حينما كان مدرباً في معهد الإدارة بإنشاء مركزاً لتطوير القيادات الادارية، حتى أنشئ هذا المركز بأمر سامي، وكلف بالإشراف على برامج المركز وإدارته، مستعرضاً تطور هذا المركز حتى أصبح هناك تعاون دولي بين المركز وخمس جامعات دولية منها جامعة هارفرد ، مشيراً إلى أن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -, أولت التدريب والتطوير القيادي أهميةً كبيرة حيث أنشئت له مركز متخصصا بمعايير دولية، مفيداً أن قيادتنا الحكيمة - رعاها الله - تعي أنه إذا لم تصنع القادة لم تصنع التغيير، لافتاً الانتباه إلى السعي لفتح فرعاً للمركز في منطقة القصيم، مؤكداً أن منسوبي الجهات الحكومية من مدنية وعسكرية في المنطقة هم فريق عمل لسمو أمير منطقة القصيم وسواعده بما يعود على المنطقة بالنفع وبما يتحقق ويتوافق مع تطلعات حكومتنا الرشيدة - سددها الله - ، متمنياً للمتدربين التوفيق والتسديد.بدوره, أوضح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بإمارة منطقة القصيم حمد بن عبدالرحمن الصالحي, أن الحلقة التطبيقية تعد من الحلقات المهمة لمنسوبي الجهات الحكومية في المنطقة، مشيراً إلى أنه بلغ عدد الملتحقين بهذه الحلقة (القيادة الادارية) أكثر من 28 موظفاً من منسوبي الإمارة والمحافظات التابعة لمنطقة القصيم والجهات الحكومية بالمنطقة والقطاعات العسكرية، مفيداً أن هذه الحلقات تأتي امتداداً لحلقات تطبيقية أخرى مهمة ستقام في المنطقة مستقبلا بمشيئة الله، التي ستنعكس بحول الله بشكلً إيجابي على الموظفين في عملهم، تحقيقاً لما يخدم مصلحة الوطن ومواطني هذه المنطقة وتطبيقاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.يذكر أن الحلقة التي ينفذها المدرب الدكتور محمد البيشي والمدرب رياض العنزي من منسوبي معهد الإدارة العامة، هي موجه للقيادات الإدارية في مختلف الجهات الحكومية في المنطقة من مدنيين وعسكريين في منطقة القصيم، وتشتمل عدة موضوعات مهمة أبرزها تعريف القيادة وأهدافها ومدى تأثيرها، وغيرها من الموضوعات التي تخص عناصر القيادة الإدارية والمواقف التي تواجه القائد الإداري، ومراحل القيادة ووسائل التأثير الجيد على العمليات الإداريّة.// انتهى //17:22ت م