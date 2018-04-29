فيفا 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسأمهلت بلدية محافظة فيفاء أصحاب المعدات الثقيلة المتوفقة بمداخل المحافظة، أسبوعاً، لنقلها من مداخل المحافظة، منبهة إلى عدم تكرار الوقوف في تلك المواقع مستقبلاً لتشويه تلك المعدات للمنظر العام.ويأتي قرار البلدية، ضمن حملتها لإزالة مظاهر التشوه البصري من المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، مشددة في هذا السياق، على تطبيق أقصى الغرامات وحجز المعدة، حاثة الجميع إلى التعاون والالتزام بالأنظمة المتبعة.يذكر أن البلدية أنهت حصر ما يقارب 100 مركبة متهالكة وتم إنذار أصحابها بنقلها من مواقعها بالشوارع قبل أن تقوم البلدية بإزالتها, كما انتهت من إزالة أكثر من 25 هيكلاً لسيارات متهالكة.// انتهى //17:22ت م