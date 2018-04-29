الدمام 13 شعبان 1439 هـ الموافق29 أبريل 2018 م واسأشاد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل بالقائمين على جداريات مبادرة "ديرتنا ملونة" في كل من القطيف وصفوى وأم الساهك وأم الحمام، مثمناً جهود الفرق المشاركة في هذه المبادرة.وقال : إن الطاقات الشبابية في محافظة القطيف من مختلف مدنها وبلداتها تعد إضافة نوعية وجديدة على مستوى محافظات المنطقة الشرقية، مؤكدا دعم بلدية محافظة القطيف لجميع الفرق المشاركة بما يساعد على تجميل المدن، مبدياً إعجابه بروح المبادرة الشبابية لدى المشاركين والمشاركات، وبالأعمال التي انجزت.وأكد أن البلدية تقوم بدورها ووفق توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، بدعم أي جهود للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي من المواطنين لتطوير وتنمية وتحسين المؤثرات البصرية والجمالية في المدينة بقدر المستطاع، ومتابعة واشراف من قبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف أن الدور الذي يقوم به الفنانون التشكيليون في المبادرة قمة في الجمال، لافتاً إلى أنهم يبذلون وقتهم الخاص وجهدهم إضافة إلى واجباتهم المنزلية والعملية والدراسية.وأضاف بأن المبادرة تعتبر للمنفعة العامة، وإيجابية ولاقت نجاحاً واسعاً وانتشرت على مستوى المحافظة، داعيا كل من لديه مبادرة أو فكرة أو رأي بإضافات ذات قيمة، إلى زيارة مكتبه في مقر بلدية محافظة القطيف، والالتقاء مع المختصين لدراسة إمكانيات تحقيقها، مؤكداً أن البلدية على أتم استعداد لدراسة الأفكار والرؤى التي تخدم المصلحة العامة.// انتهى //17:24ت م