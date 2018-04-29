تبوك 13 شعبان 1439 هـ الموافق29 أبريل 2018 م واسيقيم النادي الأدبي بمنطقة تبوك بعد غدٍ، محاضرة بعنوان "شبكات التواصل الاجتماعي والتضليل الإعلامي", وذلك بعد صلاة العشاء بمقر النادي بحي المروج بتبوك.وتتناول المحاضرة التي يلقيها الدكتور عبدالله العسّاف, القيم الوطنية التي يجب أن يراعيها المواطن لدى استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك فيما يتعلق بتلقي الأخبار والتعامل معها, وأهمية تحري الدقة والموضوعية في التعامل مع قضايا الوطن، والمحافظة على الاعتدال في الطرح.// انتهى //17:24ت م