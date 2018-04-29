جيزان 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد, العريف علي بن عبده مهدي حمدي أحد منسوبي القوات الطوارئ الخاصة ، الذي استشهد في سقوط مقذوف على محافظة صامطة بالحد الجنوبي في منطقة جازان.وأعرب سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز عن فخره واعتزازه بما يقدمه الجنود البواسل من تضحية في حماية حدود بلادنا الغالية، مما يؤكد صدق انتمائهم لوطنهم والذود عنه، وولائهم لقيادتهم الرشيدة - أيدها الله - .كما عبَّر سموه عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي الشهيد ، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء ، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.// انتهى //17:59ت م