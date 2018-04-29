القاهرة 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري التزام مصر بدعم استقرار اليمن والحل السياسي للأزمة اليمنية بما يجنب البلاد مخاطر الانزلاق في صراع طويل الأمد ويسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق .وأشار شكري خلال لقائه اليوم ، وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي الذي يزور القاهرة حاليًا، إلى استعداد مصر الدائم لتقديم الدعم السياسي لجهود تحقيق السلام والحل السياسي للأزمة اليمنية، بالإضافة إلى دعمها لجهود الأمم المتحدة للوساطة .وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، في بيان له عقب اللقاء، إن الوزير شكري استمع من نظيره اليمني إلى شرح كامل للوضع الأمني في جميع المدن اليمنية، والجهود والاتصالات التي يجريها المبعوث الأممي الجديد مع الأطراف الدولية والإقليمية الرئيسية ، فضلًا عن المشاورات التي يجريها وزير خارجية اليمن في هذا الشأن .وأضاف أن محادثات وزيري الخارجية تركزت على تقييم الوضع السياسي وتوازنات القوى على الساحة اليمنية بشكل مفصل .م ك // انتهى //18:04ت م