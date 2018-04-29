الرياض 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واساختتم البرنامج الرياضي الشبابي (شباب نحو التحدي .. سباق العقبات)، الذي نفذته الهيئة العامة للرياضة في الصالات الرياضية وبيت الشباب بمحافظة جدة، ويعدّ البرنامج إحدى برامج وكالة شؤون الشباب بالهيئة، حيث تضمن سباقات رياضية متنوعة لإبراز قدرات الشباب المشاركين البدنية واللياقية كالجري في مسار محدد يقدر بثلاثة كيلو مترات متضمناً عدة عوائق وعقبات ترابية ومائية وخشبية وطبيعية.وشهد البرنامج مشاركة 400 شاب من أصل 1139 ممن سجل في البرنامج، إذ تم توزيعهم على ثلاث فئات (فئة المحترفين- فئة الهواة- فئة رجال فوق الـ 50 عاماً)، وتم تكريم المشاركين في حفل أقيم بحضور مدير عام الإدارة العامة للنشاطات الشبابية بالهيئة العامة للرياضة الأستاذ عبدالعزيز البتال، الذي قدم شكره وتقديره لكافة المشاركين في تنظيم وتنفيذ البرنامج .// انتهى //18:07ت م