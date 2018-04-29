تبوك 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 ابريل 2018 م واسأعلنت جمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعية بمنطقة تبوك اليوم, عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية للدروة 1439-1443هـ .وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان, أن الجمعية اشترطت في المرشح أن يكون من سكان منطقة تبوك، وملماً بالأعمال التطوعية الخيرية، وألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة.ودعا الدكتور اللحيدان، المرشح إلى الحضور لمقر الجمعية لاستلام استمارة الترشيح لعضوية الجمعية العمومية، وسداد رسوم اشتراك العضوية, لافتاً النظر إلى آخر موعد لإغلاق باب الترشح، المقرر أن يكون الموافق 26 / 8 /1439هـ.// انتهى //18:14ت م