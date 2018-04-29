الرياض 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واس

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع، اعتزاز الشركة وحرصها على استمرار تعاونها المثمر مع جمعية الأطفال المعوقين، مشيراً إلى أن الجمعية والشركة يلتقيان على هدف مشترك واحد هو بناء الانسان وتأهيله.

جاء ذلك خلال رعايته لحفل تخريج طلاب وطالبات مركز رعاية الأطفال المعوقين بالرياض المستفيدين من برنامج سابك للابتعاث الداخلي، الذي أقيم مؤخرا بمقر المركز ، بحضور نائب رئيس الشركة المهندس سامي العصيمي وعدد من المسئولين.

وأشاد الدكتور الجربوع في كلمته خلال الحفل، بالرسالة الإنسانية النبيلة لجمعية الأطفال المعوقين، معرباً عن سعادته وكافة منسوبي الشركة بما اطلعوا عليه من منظومة خدمات راقية تعكس الوجه الحضاري للمملكة العربية السعودية، مضيفاً:كم نحن سعداء إذ نرى هؤلاء الطلاب وهم يقبلون على الحياة بروح جديدة وثابتة، وأن علاقتهم بمجتمعهم علاقة حب متبادل لينخرطوا في مجتمعهم ويشاركوا بدورهم في برامج تنمية وطنهم"، مهنئاً الطلاب والطالبات الخريجين، مشيداً بدور فريق العمل الطبي والتعليمي والتأهيلي، راجياً لهم المزيد من التقدم.

من جهته وجه نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم تحية شكر وامتنان إلى مجلس إدارة شركة سابك ورئيسها، لتفاعلهم المميز مع رسالة الجمعية ولتبنيهم برنامج الابتعاث الداخلي، مشيراً إلى أن البرنامج يعد صورة مثالية لتجسيد ثقافة المسئولية الاجتماعية ويعكس وعي ونضج القائمين على هذا الصرح الصناعي الوطني وحرصهم على الاسهام في التنمية الاجتماعية بالتوازي مع دور الشركة الرائد كأحد القلاع الوطنية.

وأوضح الدكتور السويلم أن شراكة سابك والجمعية تواصلت على مدى 20 عاماً، وتمثلت في عدة مسارات منها توسع خدمات الجمعية وإنشاء 10 مراكز في عدد من مناطق ومدن المملكة، وكذلك إسهام الشركة في العديد من المؤتمرات العلمية والبرامج التوعوية التي تبنتها الجمعية، معرباً عن تطلعه ومجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها والأطفال المستفيدين من مراكزها في مناطق المملكة إلى استمرار التعاون المثمر مع "سابك وشركاتها حتى تتمكن الجمعية من مواصلة تقديم خدماتها الخيرية المجانية بهذا المستوى المميز من التخصص والشمولية.

وكان وفد من شركة سابك قد قام بزيارة مركز جمعية الأطفال المعوقين بالرياض للمشاركة في حفل تخريج أكثر من 20 طالباً وطالبة استفادوا من برنامج سابك للابتعاث الداخلي، وتضمنت الزيارة جولة في جميع وحدات وأقسام المركز للاطلاع على ما تقدمه الجمعية من خدمات رعاية، والتعرف عن قرب على مخرجات برنامج سابك وما تضمنه من خدمات تعليمية تأهيلية وعلاجية على مدى خمس سنوات.

يذكر أن جمعية الأطفال المعوقين وفي إطار سعيها لتوفير خدماتها المجانية لأكبر عدد ممكن من الأطفال المنتسبين لمراكزها، مع المحافظة على جودة تلك الخدمات بمستوي يواكب التطور المتسارع في هذا المجال، فقد طرحت مشروع شراكة للابتعاث الداخلي للأطفال المعوقين بالتعاون مع المنشآت الخاصة والشركات الوطنية بحيث تتاح الفرصة لتلك المنشآت للإسهام في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة عبر توفير الدعم المادي للخدمات العلاجية والتأهيلية والتعليمية للأطفال المعوقين المنتسبين للجمعية. ويتضمن المشروع تكفل منشأة خاصة أو عامة أو إحدى الشركات بكامل نفقات توفير الخدمات المجانية العلاجية والتأهيلية والتعليمية لعدد من الأطفال تنطبق عليهم الشروط.

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