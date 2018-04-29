سياسي / لاجئو الروهينجا يطالبون الأمم المتحدة بحمايتهم واستعادة مواطنتهم في ميانمار
الأحد 1439/8/13 هـ الموافق 2018/04/29 م واس
دكا 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واس
طالب لاجئو الروهينجا ، الأمم المتحدة حمايتهم واستعادة مواطنتهم في ميانمار، وذلك خلال زيارة وفد من الأمم المتحدة عددًا من مخيمات اللاجئين جنوب شرقي بنجلاديش .
واحتشد المئات من أفراد الروهينجا أمام مركز لتقديم الخدمات، حيث التقى الوفد الأممي، وسلم ممثلو الروهينجا وثيقة تتألف من 13 مطلبًا لأعضاء الوفد الأممي .
وكان وفد مجلس الأمن وصل كوكس بازار أمس ، لرصد معاناة مسلمي الروهينجا الذين فروا من القمع العسكري العنيف في بلادهم "ميانمار" العام الماضي .
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18:27ت م