دكا 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسطالب لاجئو الروهينجا ، الأمم المتحدة حمايتهم واستعادة مواطنتهم في ميانمار، وذلك خلال زيارة وفد من الأمم المتحدة عددًا من مخيمات اللاجئين جنوب شرقي بنجلاديش .واحتشد المئات من أفراد الروهينجا أمام مركز لتقديم الخدمات، حيث التقى الوفد الأممي، وسلم ممثلو الروهينجا وثيقة تتألف من 13 مطلبًا لأعضاء الوفد الأممي .وكان وفد مجلس الأمن وصل كوكس بازار أمس ، لرصد معاناة مسلمي الروهينجا الذين فروا من القمع العسكري العنيف في بلادهم "ميانمار" العام الماضي .// انتهى //18:27ت م