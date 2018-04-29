سيهات 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسوقعت جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية، اليوم اتفاقية تعاون مع الجمعية الوطنية للمتقاعدين ومجمع داركوف السعودية الطبية، وذلك لخدمة متقاعدي الوطن، حيث وقع الاتفاقية كلاً من رئيس جمعية سيهات عبدالرؤوف المطرود، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين محمد سليمان القرناس، وذلك في مقر الجمعية في مدينة سيهات.وأوضح المطرود أن هذه الاتفاقية تهدف لخدمة شريحة المتقاعدين للوصول لشيخوخة نشطة، إضافة إلى تحقيق التكامل مع الجهات الغير ربحية بالشراكات والاتفاقيات التي تعود بالنفع على المستفيدين من هذه الجهات.من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين أن الاتفاقية ستخدم جميع المتقاعدين في المملكة، وهي رسالة للمتقاعدين للاهتمام بالصحة مبكراً من خلال البرامج التي تقدمها جمعية سيهات وداركوف السعودية الطبية.وأفاد أن الجمعية في المنطقة الشرقية تضم متقاعدين من الجنسين، مشيراً إلى أن بدء الخطة سيكون بعد قرابة شهرين من خلال تعريف المتقاعدين على خدمات المجمع الصحي الاجتماعي وداركوف السعودية للاستفادة منها.// انتهى //18:36ت م