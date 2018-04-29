القاهرة 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسالتقي وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، نظيره الفرنسي جون إيف لودريان الذي يزور القاهرة حاليًا .وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون التي تربط بين القاهرة وباريس في شتى المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وسبل تعزيزها ، إضافة إلى بحث التنسيق المشترك بين البلدين حيال كافة القضايا الآنية ومن بينها الأزمة السورية والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والوضع في ليبيا ومحاربة الإرهاب والتطرف .م ك // انتهى //18:41ت م