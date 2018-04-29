عام / وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الفرنسي
الأحد 1439/8/13 هـ الموافق 2018/04/29 م واس
القاهرة 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واس
التقي وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، نظيره الفرنسي جون إيف لودريان الذي يزور القاهرة حاليًا .
وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون التي تربط بين القاهرة وباريس في شتى المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وسبل تعزيزها ، إضافة إلى بحث التنسيق المشترك بين البلدين حيال كافة القضايا الآنية ومن بينها الأزمة السورية والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والوضع في ليبيا ومحاربة الإرهاب والتطرف .
م ك // انتهى //
18:41ت م