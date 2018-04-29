الخرطوم 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واستستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الخامس من شهر مايو المقبل جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بمشاركة وزراء الخارجية والري والموارد المائية ومديري المخابرات في الدول الثلاث، السودان ومصر وإثيوبيا للوصول إلى تفاهمات في الملف .وقال وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى فى تصريح صحفي عقب تقديمه توضيحًا للنائب الأول للرئيس السوداني رئيس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح حول مفاوضات سد النهضة إلى جانب موضوعات أخرى ، لافتًا الانتباه إلى أن الملف يسير نحو الأمام بفضل التعاون بين الدول الثلاث .وكشف عن اجتماع سيعقد في الخامس من مايو القادم بأديس أبابا بحضور وزراء الري في الدول الثلاث، فيما ينعقد اجتماع آخر في الخامس عشر من نفس الشهر بأديس أبابا بمشاركة مديري المخابرات ووزراء الخارجية والموارد المائية .م ر // انتهى //18:45ت م