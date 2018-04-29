الرياض 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسعزز اتالانتا حظوظه في حجز احدى بطاقتي المشاركة في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل بفوزه على ضيفه جنوى 3-1 اليوم , في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الايطالي لكرة القدم.وبهذا الفوز رفع اتالانتا رصيده إلى 58 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة واحدة أمام مطارده المباشر ميلان الذي استعاد نغمة الانتصارات بعد أن غابت عنه في المباريات الست الاخيرة (4 تعادلات وخسارتان)، وذلك بفوز ثمين على مضيفه بولونيا بهدفين مقابل هدف.الجدير بالذكر أن اتالانتا خاض مسابقة الدوري الاوروبي هذا الموسم وخرج من دور الـ 32 على يد بوروسيا دورتموند الالماني.// انتهى //19:00ت م