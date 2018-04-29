الجزائر 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسلقي 15 مهاجرًا غير شرعي مصرعهم اليوم إثر غرق مركب كانوا على متنه في عرض البحر قبالة سواحل مدينة وهران غرب الجزائر .وأفادت مصالح الحماية المدنية الجزائرية في بيان أن حرس السواحل والدفاع المدني الجزائريين تمكن من إنقاذ 19 آخرين كانوا على متن نفس المركب المنكوبة .وأشار البيان إلى أن أسباب غرق المركب الذي كان يحمل 34 شخصًا كانوا في طريقهم إلى إسبانيا إلى تقلب الأحوال الجوية التي شهدتها المنطقة على الأكثر .ولم تقدم وكالة الأنباء الجزائرية التي نقلت ذلك تفاصيل أخرى حول هوية الأشخاص .م ك // انتهى //19:29ت م