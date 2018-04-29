عام / مصرع 15 مهاجرًا غير شرعي في انقلاب قاربهم مقابل السواحل الغربية الجزائرية
الأحد 1439/8/13 هـ الموافق 2018/04/29 م واس
الجزائر 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واس
لقي 15 مهاجرًا غير شرعي مصرعهم اليوم إثر غرق مركب كانوا على متنه في عرض البحر قبالة سواحل مدينة وهران غرب الجزائر .
وأفادت مصالح الحماية المدنية الجزائرية في بيان أن حرس السواحل والدفاع المدني الجزائريين تمكن من إنقاذ 19 آخرين كانوا على متن نفس المركب المنكوبة .
وأشار البيان إلى أن أسباب غرق المركب الذي كان يحمل 34 شخصًا كانوا في طريقهم إلى إسبانيا إلى تقلب الأحوال الجوية التي شهدتها المنطقة على الأكثر .
ولم تقدم وكالة الأنباء الجزائرية التي نقلت ذلك تفاصيل أخرى حول هوية الأشخاص .
م ك // انتهى //
19:29ت م