الرياض 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واساستقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية قبرص وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين.وفي تصريح عقب اللقاء رحب معالي وزير الخارجية عادل الجبير بمعالي وزير خارجية جمهورية قبرص في زيارته الأولى للمملكة العربية السعودية كوزير خارجية.وأكد معاليه أن المملكة تقدر مواقف جمهورية قبرص فيما يتعلق بالقضايا العربية وقضايا المنطقة، سواء في لبنان أو سوريا، أو تدخلات إيران في شؤون دول المنطقة، إضافة إلى دعم قبرص للحكومة الشرعية في اليمن، ودعمها لمصر منذ بداية الأزمة حتى تجاوزتها.وأضاف الوزير الجبير: " نحن نقدر موقف قبرص البناء في الاتحاد الأوروبي، وجهودها في السعي لتحسين التواصل بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون وبالذات المملكة العربية السعودية ".ومن جانبه، قال معالي وزير خارجية جمهورية قبرص: " تجمعنا بالمملكة العربية السعودية علاقات متميزة ونتطلع لتطويرها حيث ستفتتح جمهورية قبرص سفارتها في المملكة قريباً، كما ستفتتح المملكة العربية السعودية كذلك سفارة في بلادنا ".حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة السفير سعود كاتب، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية السفير معن الحافظ.// انتهى //20:12ت م