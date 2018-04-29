الرياض 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واساستقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة أوجه التعاون بين المملكة ومنظمة الصحة العالمية.حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.// انتهى //20:13ت م