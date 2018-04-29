الرياض 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسينظم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بعد غدٍ الثلاثاء دورة تأهيلية مكثفة للإعلاميين المشاركين في تغطية كأس العالم 2018 في روسيا، بمعهد إعداد القادة في مجمع الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.وتشتمل الدورة على جوانب أكاديمية تعليمية وأخرى مختصة في اللغة الروسية إضافة إلى تعريف المشاركين بالثقافة الروسية وأبرز الجوانب الاجتماعية، وسيقوم مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية بتنفيذ هذه الدورة وهو أحد المراكز المتخصصة في هذا المجال .ويسعى الاتحاد من خلال هذه الدورة إلى تقديم الدعم اللازم للإعلاميين السعوديين ليكونوا خير سفراء لوطنهم في هذا المحفل العالمي.وتأتي الدورة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي أقرها مجلس إدارة الاتحاد للمساهمة في تطوير الإعلام الرياضي بمختلف مجالاته.//انتهى //20:17ت م