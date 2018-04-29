بريدة 13 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم ، وبحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ، غداً ، حفل تخريج متدربي وحدات التدريب التقني والمهني بالقصيم ، وذلك بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة .وأعرب مدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن بهذه المناسبة شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على رعايته للحفل ومشاركته لأبنائه من المتدربين فرحتهم بيوم التخرج ، منوهاً بالتطور الكبير والملحوظ في تأهيل شباب الوطن لدخول سوق العمل بدعم من القيادة الرشيدة لبناء شباب سعوديين مؤهلين على أعلى مستوى لخدمة وطنهم .وهنأ المذن الخريجين بما حققوه من إنجاز بعد رحلة كفاح ومثابرة من أجل تحقيق الشهادة التي تقدمهم لسوق العمل ، مؤكداً أهمية بذل المزيد من الجهد في المرحلة المقبلة للمساهمة في خدمة وطنهم ، بعد أن أصبحوا مسلحين بالمهارات التدريبية اللازمة ، مبدياً سعادته بأبنائه المتدربين الذين حققوا آمالهم وآمال ذويهم ، معبراً عن شكره لجميع منسوبي التدريب التقني والمهني بالمنطقة لما قدموه من جهود جبارة لتقديم أفضل الوسائل التدريبية للمتدربين ، سائلًا الله عز وجل أن يوفقهم في حياتهم المستقبلية.يذكر أن عدد الخريجين 1785 من متدربي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمنطقة ، منهم 126 خريجاً لدرجة البكالوريوس ، وبلغ عدد الخريجين للشهادة الجامعة المتوسطة 1319 خريجاً ، ودبلوم المعاهد فقد بلغ عددهم 340 خريجاً .// انتهى //20:42ت م