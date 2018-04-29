عام / الأمير فيصل بن مشعل يرعى غداً حفل تخريج تقني القصيم
الأحد 1439/8/13 هـ الموافق 2018/04/29 م واس
بريدة 13 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واس
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم ، وبحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ، غداً ، حفل تخريج متدربي وحدات التدريب التقني والمهني بالقصيم ، وذلك بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة .
وأعرب مدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن بهذه المناسبة شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على رعايته للحفل ومشاركته لأبنائه من المتدربين فرحتهم بيوم التخرج ، منوهاً بالتطور الكبير والملحوظ في تأهيل شباب الوطن لدخول سوق العمل بدعم من القيادة الرشيدة لبناء شباب سعوديين مؤهلين على أعلى مستوى لخدمة وطنهم .
وهنأ المذن الخريجين بما حققوه من إنجاز بعد رحلة كفاح ومثابرة من أجل تحقيق الشهادة التي تقدمهم لسوق العمل ، مؤكداً أهمية بذل المزيد من الجهد في المرحلة المقبلة للمساهمة في خدمة وطنهم ، بعد أن أصبحوا مسلحين بالمهارات التدريبية اللازمة ، مبدياً سعادته بأبنائه المتدربين الذين حققوا آمالهم وآمال ذويهم ، معبراً عن شكره لجميع منسوبي التدريب التقني والمهني بالمنطقة لما قدموه من جهود جبارة لتقديم أفضل الوسائل التدريبية للمتدربين ، سائلًا الله عز وجل أن يوفقهم في حياتهم المستقبلية.
يذكر أن عدد الخريجين 1785 من متدربي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمنطقة ، منهم 126 خريجاً لدرجة البكالوريوس ، وبلغ عدد الخريجين للشهادة الجامعة المتوسطة 1319 خريجاً ، ودبلوم المعاهد فقد بلغ عددهم 340 خريجاً .
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