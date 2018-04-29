الرياض 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسأعلنت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية "مسك الخيرية" ، عن انطلاق المرحلة الأولى من برنامج تدريبي جديد في مجال المهارات الرقمية والتقنية، بالشراكة مع الشركة الرائدة عالميا "General Assembly".ويشارك في البرنامج 30 متدرباً حيث سيقوم البرنامج بتأهيل المشاركين على أحدث وأهم المهارات الرقمية والتقنية ذات الأولوية في سوق العمل على يد كفاءات تدريبية وأكاديمية متخصصة.ويتميز البرنامج باعتماده على الجوانب التطبيقية وتنمية ثقافة التعلّم المستمر وأهميته في مواكبة عالم التقنية المتسارع وسيعقب هذه المرحلة التجريبية برامج إضافية في مجالات أكثر تخصصاً مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، البيانات الضخمة، وإدارة المنتجات والخدمات الرقمية.وبهذه المناسبة صرحت المديرة التنفيذية للابتكار في مسك الخيرية ديما اليحيى، بأن "الجولة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، مؤخراً والتي شملت المملكة المتحدة ومحطات أخرى، ركزت على أهمية الشراكات الدولية لدعم وتمكين الشباب السعودي وأن هذه الشراكة مع General Assembly هي تحقيق عملي لذلك حيث نهدف من خلالها إلى اكتشاف وتطوير وتمكين الشباب السعودي إيماناً بأهمية دورهم في مستقبل الاقتصاد الرقمي للمملكة".من جانبه عبر المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة "General Assembly جاك شوارتز، " عن سعادتهم بأن يكونوا جزءاً من التحول الرائع الذي يحدث في المملكة ، وأفصح عن رغبتهم في دعم برامج التطوير والتدريب للشباب السعودي الذين يطمحون في اكتساب المهارات الجديدة وتطوير مساراتهم الوظيفية " .وأوضح أن "حجم الإقبال والطلب على البرنامج دليل على الرغبة الكبيرة لدى الشباب السعودي لأن يقودوا عجلة التطور والتحول الرقمي ، وقال : يسعدنا أن نسهم معهم من خلال هذا البرنامج وبالشراكة مع مؤسسة مسك الخيرية في بناء الجيل الجديد من قادة الاقتصاد الرقمي للمملكة العربية السعودية".وفاق عدد المتقدمين للبرنامج 800 متقدم حيث تم اختيار المتدربين بناء على عدة عوامل أهمها مستوى إلمامهم بالمهارات التقنية الأساسية في علوم الحاسب، والشغف بالتقنية، والرغبة في استخدام المهارات التقنية لتطوير مساراتهم العملية.ويركز البرنامج على الجوانب التطبيقية للمهارات التقنية لتمكين المتدربين من الاستفادة منها مباشرة في مشوارهم العملي.وتهدف مسك الخيرية بهذه الشراكة إلى تدريب أكثر من 4,000 شاب وفتاة بحلول عام 2021م، لتأهيلهم للدخول في سوق العمل في التخصصات الرقمية والتقنية المختلفة مثل علوم البيانات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والتصميم والتسويق الرقمي.كما سيتم العمل على تأهيل نخبة من خريجي البرنامج ليكونوا مدربي البرنامج في المستقبل ضمن جهود مسك الخيرية الرامية لتوطين المعرفة في المجال التقني.وتعد انطلاقة هذا البرنامج إحدى أولى ثمار الجولة التاريخية التي قام بها سمو ولي العهد الشهر الماضي، حيث تم توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين مؤسسة مسك الخيرية و "General Assembly" على هامش زيارة سموه إلى المملكة المتحدة.// انتهى //20:56ت م