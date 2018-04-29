الخرطوم 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسالتقى وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبد الغني النعيم، في مقر الوزارة بالخرطوم اليوم، وفداً أمريكياً برئاسة مساعد وزير الخزانة الأمريكية مارشال بيلينقزلي.وعبر السفير عبد الغني النعيم خلال اللقاء عن استعداد السودان لبدء المرحلة الثانية من الارتباط الإيجابي بين البلدين، مؤكداً دور بلاده في السلم والأمن الإقليمي واستضافة ملايين اللاجئين من دول عديدة، داعياً الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز خطوات رفع العقوبات عن السودان ومعالجة الديون ومساعدته في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وذلك للاندماج في الاقتصاد العالمي.من جانبه أعرب مساعد وزير الخزانة الأمريكي عن ترحيبه وتقديره لجهود السودان في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مؤكداً استعداد بلاده لبدء المرحلة الثانية من الحوار الإيجابي بين البلدين.// انتهى //20:59ت م