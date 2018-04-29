الرياض 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واستغلب اليوم , فريق مانشستر يونايتد , على ضيفه أرسنال بهدفين مقابل هدف , في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد , ضمن الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم , وبهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثاني , فيما تجمد رصيد أرسنال عند 57 نقطة في المركز السادس للترتيب .وفي المباراة الثانية استطاع حامل لقب المسابقة هذا العام فريق مانشستر سيتي من الانتصار على نظيره وست هام يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف , ليرفع بها السيتي رصيده إلى 93 نقطة , في المركز الأول للمسابقة , فيما بقي وست هام يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة .و من المنتظر أن تختتم منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي غداً بمواجهة واحدة تجمع توتنهام هوتسبير بضيفه واتفورد .// انتهى //21:01ت م