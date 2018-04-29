رياضي / الدوري الإنجليزي : مانشستر يونايتد يتغلب على نظيره أرسنال
الأحد 1439/8/13 هـ الموافق 2018/04/29 م واس
الرياض 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واس
تغلب اليوم , فريق مانشستر يونايتد , على ضيفه أرسنال بهدفين مقابل هدف , في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد , ضمن الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم , وبهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثاني , فيما تجمد رصيد أرسنال عند 57 نقطة في المركز السادس للترتيب .
وفي المباراة الثانية استطاع حامل لقب المسابقة هذا العام فريق مانشستر سيتي من الانتصار على نظيره وست هام يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف , ليرفع بها السيتي رصيده إلى 93 نقطة , في المركز الأول للمسابقة , فيما بقي وست هام يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة .
و من المنتظر أن تختتم منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي غداً بمواجهة واحدة تجمع توتنهام هوتسبير بضيفه واتفورد .
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21:01ت م