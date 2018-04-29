جدة 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسثمن معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان ، تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود - أيده الله - بوضع حجر الأساس لمشروع القدية الترفيهي ، الذي يؤكد البعد التنموي والاقتصادي والاجتماعي لمدينة الرياض خاصة، وللمملكة بشكلٍ عام .وقال معاليه : إن مشروع القدّية سيكون - بمشيئة الله - نقطة جذب واهتمام لمواطني المملكة والمقيمين والزوار ، وسيعمل محفزاً أساسيٍاً لصناعة الترفيه الواعدة في المملكة، إلى جانب ما سينشأ عنها من مشاريع صغيرة ومتوسطة ، التي بدورها ستفتح آلاف فرص العمل للشباب السعودي من الجنسين، بجانب تعزيز فرص الاستثمار في قطاعاتٍ جديدة وحديثة في المملكة.وأضاف : إن مشروع القدية يشكل بعداً إستراتيجياً ، يرفع تصنيف مدينة الرياض في المؤشرات العالمية لتكون إلى مصاف أفضل ١٠٠ مدينة على مستوى العالم , كما أن هذا المشروع ومن خلال أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المختلفة سيسهم في تحقيق العديد من مستهدفات برامج رؤية المملكة الطموحة 2030 .واختتم معاليه : " عبارات العرفان والتقدير لا تكفي للتعبير عما يختلج في الصدر من ثناء وعظيم امتنان لقائد ومهندس رؤية المملكة ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، على كل جهد يبذله لإحداث هذه النقلات النوعية في تاريخ التحول الجديد الذي تشهده المملكة من خلال مشاريع عملاقة وخلاّقة مدعومةً بنظرته الثاقبة والسديدة للانطلاق دون تردد نحو مستقبل أكثر إشراقا يحمل آفاقا أوسع وأرحب للمملكة ولشعبها الوفي لقيادته ووطنه.// انتهى //21:04ت م