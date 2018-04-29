الرياض 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسثمّن معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم ، تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بوضع حجر الأساس لمشروع القدية الترفيهي .ونوه معاليه أن تدشين خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - لمثل هذه المشاريع يؤكد حرص قيادتنا الحكيمة على صناعة قوة اقتصادية عظمى ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب وإنما على مستوى العالم , مشيراً إلى أن مشروع القدية يعد استكمالاً لسلسلة من الخطوات التي اتخذتها المملكة لصناعة قوة اقتصادية وحضارية تسهم في نماء الوطن وزيادة مكتسباته التنموية , وخلق فرص وظيفية عديدة لأبناء وبنات الوطن.وقدم الدكتور القاسم باسمه وباسم ومنسوبي الهيئة الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على حرصهما على صناعة مستقبل لهذا الوطن , سائلاً المولى عزوجل أن يحفظ الوطن وأهله ويديم عليهم الأمن والأمان وأن يحفظ قيادته من كل مكروه.// انتهى //21:11ت م