الرياض 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسعقد مجلس إدارة المعهد العقاري السعودي اليوم اجتماعه الأول ، برئاسة معالي محافظ الهيئة العامة للعقار رئيس مجلس إدارة المعهد العقاري السعودي الأستاذ عصام بن حمد المبارك.وأكد المبارك على دور المعهد العقاري السعودي في بناء قدرات القطاع العقاري ، من خلال تدريب الكوادر البشرية السعودية في مختلف الأنشطة العقارية وتأهيلهم لدخول سوق العمل في المملكة .وثمن مجلس الإدارة مبادرة تأسيس المعهد، والبرامج التدريبية والشهادات الإحترافية التي يمنحها في مجال القطاع العقاري .واستعرض المجلس أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2018 حيث بلغ عدد المتدربين 999 متدرباً، من خلال 33 دورة تدريبية نفذت في 9 مدن في المملكة ، وشملت عدداً من التخصصات العقارية هدفت إلى بناء قدرات القطاع والمساهمة في توفير فرص عمل في الأنشطة مثل الوساطة العقارية وإدارة اتحادات الملاك وإدارة المرافق وفحص المباني والبيع على الخارطة .كما ناقش المجلس إستراتيجية المعهد وخطة التحول المستقبلية ، التي تهدف إلى تدريب 40 ألف متدرب ، لتأهيلهم للعمل في السوق العقاري السعودي ، وبناء نظام ضمان مراقبة الجودة والتميز التعليمي ، وإبرام عدد من الشراكات المحلية والدولية، وتأسيس نظام الاعتماد للتراخيص والشهادات.// انتهى //21:19ت م