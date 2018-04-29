اقتصادي / المعهد العقاري السعودي يعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارته
الأحد 1439/8/13 هـ الموافق 2018/04/29 م واس
الرياض 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واس
عقد مجلس إدارة المعهد العقاري السعودي اليوم اجتماعه الأول ، برئاسة معالي محافظ الهيئة العامة للعقار رئيس مجلس إدارة المعهد العقاري السعودي الأستاذ عصام بن حمد المبارك.
وأكد المبارك على دور المعهد العقاري السعودي في بناء قدرات القطاع العقاري ، من خلال تدريب الكوادر البشرية السعودية في مختلف الأنشطة العقارية وتأهيلهم لدخول سوق العمل في المملكة .
وثمن مجلس الإدارة مبادرة تأسيس المعهد، والبرامج التدريبية والشهادات الإحترافية التي يمنحها في مجال القطاع العقاري .
واستعرض المجلس أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2018 حيث بلغ عدد المتدربين 999 متدرباً، من خلال 33 دورة تدريبية نفذت في 9 مدن في المملكة ، وشملت عدداً من التخصصات العقارية هدفت إلى بناء قدرات القطاع والمساهمة في توفير فرص عمل في الأنشطة مثل الوساطة العقارية وإدارة اتحادات الملاك وإدارة المرافق وفحص المباني والبيع على الخارطة .
كما ناقش المجلس إستراتيجية المعهد وخطة التحول المستقبلية ، التي تهدف إلى تدريب 40 ألف متدرب ، لتأهيلهم للعمل في السوق العقاري السعودي ، وبناء نظام ضمان مراقبة الجودة والتميز التعليمي ، وإبرام عدد من الشراكات المحلية والدولية، وتأسيس نظام الاعتماد للتراخيص والشهادات.
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21:19ت م