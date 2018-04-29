جيزان 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسوصف معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ، تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لمشروع القدية, بالعلامة الحضارية العالمية , لما يمثله من أبعاد تنموية مختلفة في جميع المجالات الاقتصادية والترفيهية والثقافية وغيرها .وقال معاليه :" إن تدشينه ـ حفظه الله ـ للمشروع يعد علامة حضارية عالمية فارقة في قلب بلادنا الحبيبة , نظراً لما يمثله التصور العملاق والتصميم المذهل والمساحة الكبيرة التي يقع عليها المشروع , ومن حيث عدد الوظائف التي سيوفرها المشروع لعدد كبير من أبناء هذه البلاد التي تصل إلى ما يقارب الـ57 ألف وظيفة تصب في مصلحة المواطن وتنمية الوطن.ونوه في ختام تصريحه بالدعم والرعاية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لكل ما فيه خير الوطن وراحة ورفاهية المواطن , ومواصلة مسيرة التنمية في مختلف المجالات , سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها .// انتهى //21:22ت م