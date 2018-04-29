عمّان 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسنظمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم في البحر الميت، ورشة عمل حول " الإطار الشامل للتعامل مع اللاجئين "، بالتعاون المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة التعاون الإسلامي.وقال الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي السفير هشام يوسف خلال افتتاح الورشة " إن من أهم أهداف هذه الورشة هو مناقشة انعكاسات تدفقات اللاجئين على مسار التنمية في الدول المستضيفة: الأردن، لبنان وتركيا، وكيفية التخفيف من الآثار الناجمة عن اللجوء".وأكد أهمية أن تتكاتف دول العالم من أجل مساعدة ودعم الدول المستضيفة، إضافة إلى تقاسم الأعباء فيما بينها، مشيرًا إلى أن ثلثي اللاجئين يعيشون في دول أعضاء بمنظمة العالم الإسلامي.وتهدف الورشة التي تستمر لمدة يومين، إلى التوعية بالإطار الشامل للتعامل مع اللاجئين والاتفاق العالمي حول اللاجئين بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتحديد إمكانيات زيادة الدعم لتطبيق هذا الإطار مع التركيز على المشاركة الحالية للمنظمة في حالات اللاجئين.م ر // انتهى //21:32ت م