واشنطن 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسأكدت الولايات المتحدة الأمريكية مواصلة دعمها ‏للبنك المركزي اليمني ليكون موحداً ومستقلاً ‏لجميع اليمنيين.‏وأشادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم، بالجهود ‏التي تبذلها إدارة البنك اليمني من أجل تحسين قدراته ‏وتجاوز الصعوبات الفنية القائمة، وذلك طبقاً لما ‏أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.‏وكان محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام، ‏اختتم مؤخراً مشاورات مع صندوق النقد الدولي ‏بلقاء دائرة الدعم الفني التابعة للصندوق والمكلفة ‏بعمل تشخيص فني لقدرات البنك المركزي في ‏المركز وجميع الفروع في جميع مناطق اليمن ‏بهدف وضع مشروع تطوير للبنك المركزي من ‏الناحية المؤسسية والبني التحتية لمواكبة التطورات ‏المصرفية.‏// انتهى //21:39ت م