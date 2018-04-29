سياسي / الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد استمرارها في دعم البنك المركزي اليمني
الأحد 1439/8/13 هـ الموافق 2018/04/29 م واس
واشنطن 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واس
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية مواصلة دعمها للبنك المركزي اليمني ليكون موحداً ومستقلاً لجميع اليمنيين.
وأشادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم، بالجهود التي تبذلها إدارة البنك اليمني من أجل تحسين قدراته وتجاوز الصعوبات الفنية القائمة، وذلك طبقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وكان محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام، اختتم مؤخراً مشاورات مع صندوق النقد الدولي بلقاء دائرة الدعم الفني التابعة للصندوق والمكلفة بعمل تشخيص فني لقدرات البنك المركزي في المركز وجميع الفروع في جميع مناطق اليمن بهدف وضع مشروع تطوير للبنك المركزي من الناحية المؤسسية والبني التحتية لمواكبة التطورات المصرفية.
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