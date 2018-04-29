سياسي / الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد استمرارها في دعم البنك ‏المركزي اليمني

الأحد 1439/8/13 هـ الموافق 2018/04/29 م واس
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واشنطن 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واس
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية مواصلة دعمها ‏للبنك المركزي اليمني ليكون موحداً ومستقلاً ‏لجميع اليمنيين.‏
وأشادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم، بالجهود ‏التي تبذلها إدارة البنك اليمني من أجل تحسين قدراته ‏وتجاوز الصعوبات الفنية القائمة، وذلك طبقاً لما ‏أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.‏
وكان محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام، ‏اختتم مؤخراً مشاورات مع صندوق النقد الدولي ‏بلقاء دائرة الدعم الفني التابعة للصندوق والمكلفة ‏بعمل تشخيص فني لقدرات البنك المركزي في ‏المركز وجميع الفروع في جميع مناطق اليمن ‏بهدف وضع مشروع تطوير للبنك المركزي من ‏الناحية المؤسسية والبني التحتية لمواكبة التطورات ‏المصرفية.‏
// انتهى //
21:39ت م