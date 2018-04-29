القاهرة 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسالتقى دولة رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية المهندس شريف إسماعيل اليوم بالقاهرة، بوزراء الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية في كل من المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والسودان، والمغرب، وفلسطين، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية، وذلك على هامش مشاركتهم في اجتماعات الدورة رقم 107 لأعمال المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الادارية والتي تعقد حالياً بمصر، بحضور كل من معالي وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.ورحب رئيس الوزراء المصري بمعالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، وأعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، مؤكداً حرص الدولة على دعم مسيرة وجهود المنظمة لتعزيز أوجه التنمية والإصلاح الإداري بمختلف الدول العربية، وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المتكاملة في تلك الدول، مشدداً على دور المنظمة المحوري في وضع الاستراتيجيات والبرامج لتطوير أساليب الإدارة والارتقاء بها تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، هذا فضلاً عن تعزيز العمل العربي المشترك في هذا الصدد وصولاً لبناء كوادر إدارية عربية ذات خبرات عالمية.وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الأفكار المتعلقة بتطوير العمل داخل المؤسسات الإدارية والحكومية وأساليب ا?ستفادة من الطاقات البشرية الموجودة بتلك المؤسسات من خلال تبادل الخبرات وتحديث نظم العمل واتباع أساليب الإدارة الحديثة للارتقاء بأداء الموظفين، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.ووجه الوزراء الشكر لجمهورية مصر العربية حكومة وشعباً على حفاوة الاستقبال واستضافة أعمال الدورة 107 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، مؤكدين أهمية دور الإدارة الحديثة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمختلف البلدان، وضرورة الاستمرار في دعم وتعزيز أُطر التعاون المشتركة وتبادل الخبرات بين الدول العربية بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التنمية الإدارية.م ك // انتهى //22:14ت م