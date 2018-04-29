القاهرة 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان عمق العلاقات التي تربط بين القاهرة وباريس في شتى المجالات.وأوضحا خلال المؤتمر الصحفي المشترك في ختام مباحثاتهما اليوم بالقاهرة، أن مصر وفرنسا بصدد وضع إطار مؤسسي للعلاقات الثنائية من خلال التنسيق الرئاسي والوزاري، مشيرين إلى الترابط الوثيق بين البلدين من أجل المزيد من التعاون الاقتصادي.وقال " شكري إن مصر مهتمة باستقبال المزيد من الشركات الفرنسية في المشروعات الضخمة التي تقوم بها حالياً"، لافتاً إلى أن مشروع مترو الأنفاق كان علامة على التعاون المثمر بين البلدين.من جانبه، قال وزير خارجية فرنسا " إن المباحثات ركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في سوريا، وذلك بعد الضربات التي شنتها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة على أهداف محددة في سوريا، والتي جاءت بعد استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية"، مؤكداً أن بلاده لن تقبل بأن يمر استخدام الأسلحة الكيماوية بدون عقاب.وقال لودريان " إنه ينبغي مناقشة سبل الخروج من الأزمة في سوريا مع الدول ذات الوزن في المجتمع الدولي والتأكيد على أن قرار توجيه ضربات محددة الأهداف وقصيرة المدة بسوريا ضد مواقع كيماوية تابعة للنظام هي مسألة مبدأ على أساس رفض انتشار الأسلحة الكيماوية، ونحن لم نعلن الحرب بل أعلناها على الأسلحة الكيماوية".وأضاف " أكدنا اليوم للرئيس السيسي ضرورة الحل السياسي في سوريا وضرورة إيجاد خارطة طريق للانتقال السياسي في سوريا التي يجب أن تظل موحدة".م ك // انتهى //22:19ت م