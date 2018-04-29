الدمام 13 شعبان 1439 هــ الموافق 26 أبريل 2018 م واسنظمت الجمعية السعودية للجودة بالمنطقة الشرقية مساء اليوم منتدى الشرقية لجودة الإعلام وذلك ضمن فعاليات الجمعية لموسم 2018م بمقر غرفة الشرقية .وبدأ اللقاء بكلمة لرئيس فرع الجمعية السعودية للجودة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز بن عبدالله المحبوب أوضح فيها أن المنتدى يقدم أربع أوراق عمل من جهات وشخصيات إعلامية متخصصة تسهم في التعريف بالعمل الإعلامي بشكل جيد والارتقاء به, مشيرًا إلى أن الجمعية تسعى إلى تحقيق الجودة عند جميع الجهات والأعمال المقدمة .وبين أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسة من البرامج التوعوية المتنوعة عن الجودة والتميّز المؤسّسي التي تنظمها الجمعية ، داعياً جميع المهتمين بعناصر الجودة والتميز المؤسسي بالمنطقة الشرقية للتّسجيل بالعضوية المجانية حتى يتسنى لهم الحضور والاستفادة من الخبرات والندوات المتكررة.إثر ذلك بدأت فعاليات المنتدى بالجلسة الأولى التي قدم خلالها مدير فرع وزارة الثقافة والإعلام بالمنطقة الشرقية ماجد بن محمد البابطين ورقة عمل بعنوان " هوية الإعلام بين الواقع والمستقبل لتحقيق رؤية 2030 " , منوهًا إلى دور الإعلام ومؤسساته الإعلامية في المجتمع , ورفع المستوى الثقافي والتوعوي وتطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتعريف العالم بحضارة الدولة .كما قدمت رئيسة قسم الاتصال وتقنية الإعلام بكلية الآداب بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتورة باسمة بنت فهد الغانم ورقة عمل بعنوان " مرتكزات علمية لمهنة الإعلام " من رؤية أكاديمية .عقب ذلك استعرض مدير تحرير صحيفة اليوم مطلق العنزي في الجلسة الثانية من اللقاء ورقة عمل بعنوان " مواصفات جودة العمل الصحفي " ، تناول فيها مواصفات الصحفي الناجح في ميدان الإعلام .بعد ذلك تناول مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص ورقة عمل بعنوان " رسالة الإعلام في الجهات الحكومية " ، استعرض خلالها ما هو مطلوب من الجهات الحكومية تجاه الإعلام , مقدمًا بعض النماذج التي تبنتها إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية.وفي ختام اللقاء عقد حوار مفتوح بن الجمهور والمشاركين في اللقاء , كما تم تكريم المشاركين.// انتهى //22:27ت م