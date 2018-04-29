جدة 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واستنظم جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة بمركز مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل يوم الخميس القادم محاضرة لإلقاء الضوء على أبرز توصيات التخصصات الصحية , وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة .وتناقش المحاضرة التي يقدمها نائب الأمين العام لهيئة التخصصات الصحية الدكتور سليمان العمران دور الكليات الصحية في تأهيل الكوادر الصحية ، والتخصصات الصحية المطلوبة في سوق العمل ، وبرامج تأهيل خريجي كليات العلوم .// انتهى //22:27ت م