القاهرة 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسفاز فريق المصري البورسعيدي على فريق الداخلية بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز ارتفع رصيد المصري إلى 61 نقطة ليحتل المركز الثالث ويضمن المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 37 نقطة في المركز الرابع عشر.م ك // انتهى //23:14ت م