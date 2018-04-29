القاهرة 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم بالقاهرة سكرتير عام تجمع الساحل والصحراء إبراهيم قباني الذي يزور مصر حالياً لبحث التعاون بين مصر والتجمع في إطار القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد في تصريح له، أن وزير الخارجية المصري أكد التزام مصر بتعزيز التعاون مع المجموعة وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، مشدداً على أهمية إنشاء مركز مكافحة الإرهاب الإقليمي التابع لتجمع الساحل والصحراء في القاهرة.م ك // انتهى //23:14ت م