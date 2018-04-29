الرياض 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسرعت صاحبة السمو الملكي الأميرة نـوف بنت سلطان بن عبد العزيز، مساء اليوم، حفل تخريج الدفعة الثالثة عشر من طالبات جامعة الأمير سلطان ، بحضور عدد من صاحبات السمو الأميرات وأمهات الخريجات , وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.وبلغ عدد خريجات هذا العام 541 خريجة ، 45 منهن خريجات برنامج الماجيستير الذي تقدمه الجامعة في كليتي إدارة الأعمال وعلوم الحاسب والمعلومات، و (496) خريجة بكالوريوس من كلية الهندسة بقسميها التصميم الداخلي والعمارة وكلية القانون وكلية العلوم الإنسانية وكلية إدارة الأعمال وكلية علوم الحاسب والمعلومات.وبدأ الحفل بعرض فلم وثائقي بعنوان ( أهم الجوانب الرياديّة التي تتلقاها الطالبة في الجامعة) ثم مسيرة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة تتقدمهن وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة ريمه بنت صالح اليحيا .بعد ذلك ألقت وكيلة الجامعة كلمة عبرت فيها عن فخرها بخريجات الجامعة , مثمنة جدهن واجتهادهن إلى أن وصلن إلى هذه اللحظة السعيدة، منوهة أن الجامعة أحرزت المركز الأول بين الجامعات الأهلية بالمملكة حسب قائمة (QS) العالمية لتصنيف الجامعات 2018 بعد أن غَدَتْ مثالاً متميزاً في ميدان التعليم العالي ببرامج تتوافق مع مبادرات رؤية المملكة 2030 لإعداد جيلٍ يتحمل عبء الطفرة التنموية المستقبلية الكبير للمملكة ,وأكدت الدكتورة اليحيا أن البرامج التي تطرحها الجامعة هي برامج متقدمة تماثل البرامج في كبرى الجامعات العالمية، منوهة بحصول أربع من كليات الجامعة على الاعتماد البرامجي , مشيرة إلى أن ساحة الجامعة تشهد كل يوم أنشطةً وفعالياتٍ متنوعة تهدف لاستكمال صقل شخصية الطالبة، وزيادة مستوى نضجها الفكري والنفسي، والمشاركة في مشاريع غير ربحية تتطوع الطالبات فيها لخدمة المجتمع كمشروع مشكاة والطيبات ومكنون ومسار وجود وغيرها ,وأفادت أن جامعة الأمير سلطان عمدت إلى إنشاء برنامج لاستضافة الأساتذة الزائرين لإثراء المعرفة العلمية والمهنية لطلبتها، بالتعاون مع جامعات دولية ، والانخراط في منتديات وجمعيات عالمية مثل منتدى المرأة في علم البيانات WiDS بالتعاون مع جامعة ستانفورد الأمريكية الشهيرة، وجمعية التصميم الداخلي الدولية .// انتهى //23:28ت م