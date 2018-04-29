محايل 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسافتتح وكيل محافظة محايل المكلف يحي بن محمد العاصمي اليوم المعرض التوعوي بمرض الملاريا الذي تنظمه المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير ممثلة بالرعاية الصحية بمحافظة محايل وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للملاريا 2018م تحت عنوان " مستعدون لدحر الملاريا " بحضور مدير مكافحة نواقل المرض والأمراض المشتركة بالمنطقة الدكتور علي الشهراني , وذلك بمركز الأمير نايف الحضاري التابع لبلدية المحافظة.وتجول وكيل محافظة محايل المكلف عقب قص الشريط في أرجاء المعرض واطلع والحضور على محتوياته التي تضم العديد من المجسمات واللوحات والمطبوعات عن مرض الملاريا ومسبباته.وقبل ختام البرنامج قدم مدير القطاع الصحي والمشرف على المستشفى العام محمد زيد عسيري وكيل المحافظة المكلف درعاً تذكارياً وآخر لمدير مكافحة نواقل المرض والأمراض المشتركة بالمنطقة الدكتور علي الشهراني , ودرع مماثل لمدير الغرفة التجارية بمحايل أحمد الفلقي .وذلك نظير حضورهم ومشاركتهم الاحتفال باليوم العالمي للملاريا .// انتهى //23:29ت م