جدة 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسدشن مدير تعليم جدة عبدالله الثقفي اليوم, الشعار الجديد لإدارة الإعلام التربوي بتعليم جدة, بحضور عدد من القيادات التعليمية وذلك بمسرح إدارة التعليم بجدة .وشاهد الحضور في الحفل المعد بهذه المناسبة, فيلمًا وثائقيًا عن أبرز منجزات الإعلام التربوي خلال هذا العام وآلية تفاعل الإعلام التربوي مع القنوات الإعلامية, ثم ألقيت كلمة المكرمين ألقاها الإعلامي عمر الكاملي أكد خلالها دور الإعلام التربوي في العملية التعليمية وتطوره, مثمنًا جهود تعليم جدة في الاهتمام بتطوير العملية التعليمية .وأشاد مدير عام تعليم جدة بالدور الريادي للإعلام والذي يعد صوت المواطن وصوت المستفيد سواء بإبراز الإنجازات أو معالجة أي سلبيات, مؤكدًا أن الصحافة هي عين المسؤول عندما تلتزم الصدق والوضوح, شاكراً للمعلمين والمعلمات على دورهم الريادي في صناعة الإبداع والتميز ولكافة منسوبي الإعلام التربوي .وفي ختام الحفل كرم الثقفي عدد من الطلاب والطالبات المشاركين في برامج الإعلام والإعلاميين في عدد من وسائل الإعلام المختلفة .// انتهى //23:30ت م