جدة 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز ، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد محمد حسن الزبيدي الذي استشهد بالحد الجنوبي.وعبر سموه في اتصال هاتفي بذوي الشهيد، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.وقد وصل جثمان الشهيد إلى محافظة القنفذة ، وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام الذين أدّوا الصلاة عليه وشاركوا أسرته في تشييع جثمانه ومواراته الثرى.// انتهى //23:31ت م