الرياض 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسكرمت اللجنة الإعلامية بالاتحاد الرياضي للجامعات السعودية أمس أعضاءها نظير جهودهم المتميزة بمناسبة نجاح الموسم الثامن لبطولات الاتحاد تنظيمياً وإعلامياً وذلك في بسكن جامعة المك سعود بالرياض.وعبر رئيس اللجنة الإعلامية في الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور تركي العيار ، عن شكره لأعضاء اللجنة الإعلامية على جهودهم التي أسهمت في نجاح التغطيات الإعلامية لبطولات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في الموسم الثامن ، مثمناً دعم معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور أحمد العيسى ومعالي نائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي ورئيس الاتحاد الدكتور عبدالله البقمي ، كان عاملاً رئيساً في نجاح التغطيات الإعلامية، متمنياً أن يستمر هذا الدعم في الموسم القادم لتكون التغطيات الإعلامية أكثر شمولية وتنوع.من جانبه أكد أمين عام الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور صلاح السقاء ، دعم الاتحاد للجنة الإعلامية لمواصلة تألقها في الموسم القادم للتعريف بأنشطة الاتحاد في مختلف الوسائل وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه.بدوره عدّ مدير تحرير صحيفة مكة الإلكترونية عضو اللجنة الإعلامية الدكتور حزام الزهراني ، هذا التكريم تعبيراً عن الوفاء والتقدير من الاتحاد الرياضي للجامعات لجهود أعضاء اللجنة الإعلامية .وفي ختام الحفل سلم الدكتور صلاح السقاء والدكتور تركي العيار الدروع لأعضاء اللجنة الإعلامية .يذكر بأن اللجنة الإعلامية تضم 30 عضواً ممثلين من وكالة الأنباء السعودية " واس " ومختلف وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وقنوات فضائية، بالإضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي .// انتهى //23:51ت م