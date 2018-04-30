محايل 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسواصلت بلدية محافظة بارق اليوم , إزالة 4 أطنان من المخلفات والنفايات بحي ربوع العجمة التابع للمحافظة ، وذلك ضمن المهام التي تنفذها البلدية لخدمة المحافظة والمراكز التابعه لها .وأكد رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود البلدية في مبادرة معالجة التلوث البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث بادرت البلدية بإزالة المخلفات والنفايات من حي ربوع العجمة ، مبيناً أن البلدية أزالت العديد من المخلفات والنفايات المنتشرة بعد من الأحياء والمراكز التابعه للمحافظة.داعياً الأهالي إلى أهمية الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الهاتف المجاني 940 الذي يعمل على مدار الساعة.// انتهى //00:29ت م