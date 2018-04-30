الدمام 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018م واسكرمت جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل وبرنامج السلامة من الكوارث " دافع "، المشاركين في أول دورة لوزارة التعليم والبالغ عددهم 44 متدربا، حيث قدمت لهم شهادات حضور ودروع تذكارية.وأكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله القاضي ، سعي الجامعة من خلال عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي لاعتماد برنامج السلامة من الكوارث " دافع " دوليًا بعد أن حقق البرنامج مستوى متقدمًا من الجودة والأخذ بالمعايير الدولية في الأمن والسلامة، لافتًا النظر إلى أن ثقة وزارة التعليم في البرنامج وقرارها بتعميمه من خلال مذكرة التفاهم مع الجامعة تأتي أيضا ضمن هذا السياق .وعبر عن سروره بتخريج أول دفعة من المتدربين من منسوبي وزارة التعليم ضمن البرنامج أواخر الأسبوع الماضي، والتي ضمت 44 متدربًا من مختلف المناطق، مبيناً أن هذه الدفعة تعد باكورة برامج التدريب حيث سيتبعها برنامج تدريبي آخر للسيدات خلال الأسبوع الجاري يضم 60 متدربة، لتستمر البرامج لاحقا بعد شهر رمضان المبارك.من جانبه أفاد وكيل عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة الدكتور يوسف الراشد أن البرنامج المقدم للمتدربين تضمن أساسيات احتياطات السلامة ومواجهة الكوارث والتعامل معها في لحظاتها الأولى، مبينًا أن مشاركة 44 متدربًا و60 متدربة ما هي إلا بداية وستعقبها برامج أخرى بعد رمضان المبارك تستوعب أعدادًا أكبر ليعود المتدربون إلى عملهم وهم يحملون المعرفة التي استقادوها، معربا عن فخر الجامعة بتنظيم هذه البرامج التي لاقت إشادة كبيرة من وزارة التعليم .فيما أشاد نائب رئيس إدارة الأمن والسلامة بوزارة التعليم الدكتور محمد القحطاني بالتسهيلات التي قدمتها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للمتدربين والمتدربات ضمن برنامج " دافع" الوطني، مثنيا على دور القائمين اطلاق البرامج التدريبية وانجاحها .من جهته أشار المسؤول التنفيذي بشركة تطوير الخدمات التعليمية التابعة لإدارة التعليم عبدالعزيز الرقيب إلى نجاح المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي ، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية ستستهدف 300 مدرب مركزي للتدريب في الميدان للأمن والسلامة ومنسقين للأمن والسلامة، لافتًا الانتباه إلى تنظيم 250 دورة تدريبية لوزارة التعليم سيستفيد منها ما يقارب 6500 شخص، مشيراً إلى أن بداية الفصل الأول من العام المقبل ستشهد اطلاق 4 برامج جديدة وبإعداد أكبر من المشاركين، مؤكداً وجود ثلاثة أهداف رئيسية للبرامج المقدمة تتمثل في رفع مستوى المعرفة في الاسعافات الاولية والإخلاء الطبي والإطفاء.// انتهى //00:43ت م